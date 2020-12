Westerwaldkreis

„Ich tue nichts Ungesetzliches, natürlich können Sie mich fotografieren.“ Offenbar ist sich der Fahrer eines rumänischen Gespanns aus Pkw und vollgepacktem Anhänger keiner Schuld bewusst, hat mit diversen Mängeln an Fahrzeug und Hänger aber durchaus gegen einige Regeln verstoßen. Damit fällt der Autofahrer genau in die Zielgruppe der Reiseverkehrskontrolle der Autobahnpolizei an der A 3.