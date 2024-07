Plus VG Wallmerod

Reichlich frisches Blut im VG-Rat Wallmerod: Mit Silvia Pistor erstmals eine Beigeordnete gewählt

i Mehr als die Hälfte der Mitglieder des neuen Verbandsgemeinderates Wallmerod sind frisch in das Gremium gewählt worden. Zu Beigeordneten wurden (vorne, von rechts) Werner Zingel, Silvia Pistor – und damit zum ersten Mal in der Geschichte der VG eine Frau – und Günter Huhndorf bestimmt. Foto: Markus Müller

Mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verbandsgemeinderates Wallmerod sind neu in dem Gremium. Das heißt aber auch: 15 der bisherigen und auch weiterhin 27 Mandatsträger sind nicht mehr im Rat. Sie wurden in der konstituierenden Sitzung feierlich verabschiedet. Aber es gibt eine weitere Neuerung im Gremium: Zum ersten Mal in der Geschichte der Verbandsgemeinde wurde mit Silvia Pistor aus Bilkheim eine Frau in eine Beigeordneten-Position gewählt.