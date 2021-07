Regionalgeschichte: Warum die Recherche zu Stolpersteinen mühsam war

Mit Stolpersteinen des Kölner Künstlers Gunter Demnig will die Stadt Wirges auf Initiative des SPD-Ortsvereins und der SPD-Bundestagsabgeordneten Gabi Weber an das Schicksal jüdischer Mitbürger erinnern, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, vertrieben, deportiert und ermordet wurden. Die kleinen Messing-Gedenktafeln werden vor dem letzten frei gewählten Wohnsitz der Nazi-Opfer in den Gehweg eingelassen. Mit der Stolpersteinverlegung am 14. September gedenken die Wirgeser Ludwig Hermann und seines Sohnes Manfred Hans Hermann, die beide im Jahr 1945 im Konzentrationslager umkamen. „Sie sollen nicht vergessen sein“, bekräftigt der Dernbacher Cosimo Jankowitsch, der sich im Vorstand der SPD Wirges federführend um das Stolperstein-Projekt kümmert. Gemeinsam mit dem Heimatforscher Dr. Uli Jungbluth hat sich der Hobby-Historiker auf Spurensuche jüdischen Lebens in Wirges begeben und jetzt die Ergebnisse der Recherchen im Wirgeser Bürgerhaus vorgestellt.