Montabaur

Die Corona-Pandemie und die Lockdown-Maßnahmen haben auch die Kinos im Land hart getroffen. Das Montabaurer Kino Capitol von Thomas und Eva Wunderer ist schon seit Oktober auf unbestimmte Zeit geschlossen. Wann das Lichtspielhaus wieder öffnet, ist derzeit völlig unklar. Damit ist eine lange Tradition von Kinos in der Westerwälder Kreisstadt zumindest vorläufig unterbrochen. Der Heimatforscher Bernd Schrupp erinnert nun an die Geschichte der beiden anderen Lichtspielhäuser in Montabaur, die jahrzehntelang das gesellschaftliche Leben mitbestimmten.