Höhr-Grenzhausen/Koblenz

Der 33. Regionalwettbewerb Jugend forscht Koblenz war in diesem Jahr zu Gast am Schulzentrum in Höhr-Grenzhausen, weil an der Hochschule Koblenz der Wettbewerb wegen Umbauarbeiten nicht ausgetragen werden konnte. Das tat aber der Veranstaltung keinen Abbruch, denn die Jungforscher und die Veranstalter waren am Gymnasium im Kannenbäckerland (GiK) und an der Ernst-Barlach-Realschule plus bestens untergebracht.