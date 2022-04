Der Verein Historica hat eine Wanderung zu den vier neuen Infotafeln der Kleeblattwege veranstaltet, die rund um Rotenhain aufgestellt wurden. Die Tafel auf dem Parkplatz des Gäste- und Wandertreffs hat man aktualisiert. Neu aufgestellt wurden die Tafeln an der Blockhütte, auf dem Parkplatz des Friedhofs und am Ortsausgang Richtung Wölferlingen. Sie alle zeigen die vier Kleeblattwege in den jeweiligen Farben Rot, Gelb, Blau und Orange.