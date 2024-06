Plus Montabaur

Regentropfen verdünnten Spaß in Maßen: Mittelaltermarkt in Montabaur zog dennoch

Von Hans-Peter Metternich

i Die jubelnden Gauklern und Musiker zogen zum Rathaus und baten die Stadtchefin um die Erlaubnis, den Markt abhalten zu dürfen. Foto: Hans-Peter Metternich

Etliche Hundert Jahre zurück in die Vergangenheit, wurden die Besucher der Kreisstadt Montabaur am ersten Juniwochenende versetzt. Der Grund: Rund um die Kirche „St. Peter in Ketten“ und im angrenzenden „Gebück“ hatte der Mittelaltermarkt seine Pforten geöffnet. So gelang es dem mittelalterlichen Spektakulum trotz nicht optimalen Wetterbedingungen, die Besucher in längst vergangene Zeiten eintauchen zu lassen.