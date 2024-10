Plus Hachenburg

Rechtsextreme Aktivitäten in der Fassfabrik: Hachenburger Kommunalpolitiker sind entsetzt

i Die Fassfabrik in Hachenburg steht im Fokus des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz. Hier richtete die rechtsextremistische Kleinstpartei laut Jahresberichten 2022 und 2023 zahlreiche Veranstaltungen aus. Foto: Archiv Röder-Moldenhauer

Die neuerlichen rechtsextremistischen Aktivitäten in der Hachenburger Fassfabrik, die in der Nacht zu Sonntag durch einen Großeinsatz der Polizei aufgedeckt wurden, sorgen unter den politisch Verantwortlichen in Stadt und Verbandsgemeinde für Entsetzen.