„An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit“ dröhnte es krächzend am Samstagnachmittag noch durch die Lautsprecher der Real-Filiale im Industriegebiet Heiligenroth. Doch statt der im Tote-Hosen-Song besungenen Unendlichkeit endete an diesem Januartag um 16 Uhr ein Kapitel Handelsgeschichte in der Region.