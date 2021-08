Hahn am See

Razzia wegen Drogen? Polizei und Zoll in Hahn am See im Einsatz

Ein Polizeieinsatz in Hahn am See hat am Dienstagmorgen für Aufsehen gesorgt. Mehrere Einsatzwagen der Polizei und des Zolls standen ab 8 Uhr für etwa 90 Minuten vor einem Grundstück, berichtete eine Augenzeugin. Beamten seien dort im Einsatz gewesen.