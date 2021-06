Atemschutzmasken in den Gesichtern, Laborausrüstung auf den Tischen, Schusswaffen in den Holstern: Es sind Szenen wie aus einem Hollywoodfilm, die sich am Dienstagmittag in Ruppach-Goldhausen abspielen. Mit einem Großaufgebot an Polizei und Zollfahndern hat das Hessische Landeskriminalamt im Industriegebiet der Westerwälder Gemeinde zugeschlagen. Ging es um Drogen- und Waffenschmuggel?