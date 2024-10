Plus Hachenburg

Razzia in Hachenburger „Fassfabrik“: Polizei kontrolliert Kampfsportveranstaltung der rechten Szene

Von unseren Reportern

i 05.10.2024, Rheinland-Pfalz, Hachenburg: Derzeit läuft in der Straße "Zur Tiefenbach" im Bereich der "Fassfabrik" in Hachenburg ein größerer Polizeieinsatz. Anlass ist eine Personenkontrolle im dortigen Bereich. Foto: Sascha Ditscher

„Derzeit läuft in der Straße Zur Tiefenbach im Bereich der sogenannten Fassfabrik in Hachenburg ein größerer Polizeieinsatz“, meldet die Polizei am Samstagabend, 5. Oktober. Auf Nachfrage erklärt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz, dass es zuvor Hinweise auf eine Kampfsportveranstaltung gegeben habe, veranstaltet möglicherweise von der laut rheinland-pfälzischem Verfassungsschutz rechtsextremistischen Partei „Der dritte Weg“.