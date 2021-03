Rauchwolke über Ruppach-Goldhausen: Brand im Gewerbegebiet sorgt für Feuerwehreinsatz

Insgesamt 13 Einsatzkräfte sind am Montagmittag zu einem Brand im Gewerbegebiet in Ruppach-Goldhausen alarmiert worden. Der erste Verdacht, ein in Flammen stehender Lkw, bestätigte sicher aber nicht.

Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilt, waren auf einem Betriebsgelände am Südring im Gewerbegebiet in Ruppach-Goldhausen Kunststoffteile, die im Leitplankenbau eingesetzt werden, in Brand geraten. Erste Versuche, das Feuer mittels Wasser zu löschen, hätten nicht funktioniert, wenig später konnten die Einsatzkräfte den Brand aber mittels Schaum in den Griff bekommen und löschen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die genaue Brandursache ist noch unklar. fab