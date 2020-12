Görgeshausen

Nach dem Raubüberfall auf die Shell-Tankstelle in Görgeshausen am Samstagabend laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei Montabaur auf Hochtouren. Drei maskierte Männer waren gegen 21.30 Uhr in der Tankstelle aufgetaucht, hatten der Kassiererin ein Messer vorgehalten und die Herausgabe des Bargeldes gefordert (wir berichteten).