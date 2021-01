Bad Marienberg

Von diesem Jahr an müssen die Bürger in der VG Bad Marienberg höhere Gebühren für Wasser und Abwasser zahlen. Der Verbandsgemeinderat stimmte der Erhöhung in seiner Sitzung am Montagabend im Forum des Schulzentrums einmütig zu, nachdem auch bereits der Werkausschuss diese bei einer Enthaltung empfohlen hatte.