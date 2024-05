Plus Ransbach-Baumbach Ransbach-Baumbacher Aktive legen Hand an: Feuerwehr restauriert einen „Oldie“ Von Camilla Härtewig i Immer donnerstags trifft sich eine Gruppe handwerklich geschickter Feuerwehrleute in Ransbach-Baumbach, um ihren TLF 16/25 aus dem Jahr 1958 wieder einsatzfähig zu machen. Spätestens 2033 soll er in seinen Originalzustand zurückversetzt sein. Foto: cam Es ist Liebe. Anders lässt sich die Begeisterung und das Engagement der Ransbach-Baumbacher Feuerwehrleute für den rot-orangefarbenen Oldtimer von 1958, den sie vor einem Jahr gekauft haben, kaum bezeichnen. Mit einem Leuchten in den Augen berichten Wehrführer Olaf Faller und sein Kamerad Thomas Blettenberg von ihrer Mission. Lesezeit: 3 Minuten

Das Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 wurde am 6. Juni 1958 auf die Gemeinde Ransbach-Baumbach zugelassen, was sich anhand des noch vorhandenen Original-Fahrzeugbriefs belegen lässt. Von Ransbach-Baumbach ging das TLF 1974 zunächst nach Nauort und 1984 dann zur Wehr nach Weitersburg. Danach verlor sich seine Spur, bis es dann in Creutzwald in ...