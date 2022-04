Das Westerwälder Rallyeteam „Hachenburger Frischlinge“ hat am letzten März-Wochenende mehr als 1,5 Tonnen Medikamente und Verbandsmittel sowie viele weitere dringend benötigte Hilfsgüter an die ukrainische Grenze gebracht. Und: Es brachte 15 Kriegsflüchtlinge mit zurück in den Westerwald.