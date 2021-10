Radwegebau zwischen Montabaur und Holler: Land bleibt unkonkret

Während am südlichen Ortsausgang von Montabaur die Arbeiten zur Instandsetzung der B 49-Brücke laufen, muss die Bürgerinitiative „Radweg jetzt“ aus Holler und Umgebung ihre Hoffnungen auf einen raschen Radwegebau entlang der L 326 wohl begraben. Das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium und der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez haben sich bekanntlich dagegen entschieden, im Zuge der Baumaßnahme einen Fuß- und Radweg an der Brücke vorzusehen, und die nun vorliegenden Antworten auf eine offizielle Anfrage ans Ministerium lassen eine frühere Priorisierung des Projekts ebenfalls unrealistisch erscheinen.