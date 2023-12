Das markanteste Souvenir, das Julian Hollands von seiner 74-tägigen Abenteuerradreise an die Grenze zwischen Europa und Asien mitgebracht hat, trägt er voller Stolz mitten in seinem strahlenden Gesicht, als er zum Pressegespräch ins Café in Hachenburg kommt: „Zum Start meiner Reise hatte ich jedenfalls noch keinen Bart“, sagt er lachend.