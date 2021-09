Vorwürfe der Körperverletzung und Nötigung sind in der Anklageschrift gegen drei Männer zu lesen, die in der Öffentlichkeit wohl mehrfach aufeinander losgegangen waren. Von Schlägen mit der Faust ins Gesicht und mit einem Schlüsselbund gegen die Wange war die Rede. Doch am ersten und einzigen Verhandlungstag waren alle Beteiligten umsonst am Amtsgericht in Montabaur angereist, denn der Vorsitzende Richter Dr. Orlik Frank vertagte die Verhandlung. Es mussten zusätzliche Zeugen geladen werden.