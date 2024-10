Plus Montabaur/Limburg Prozess um tote Montabaurerin in Limburg: Anklageschrift gegen 36-Jährigen verlesen Von Rolf Goeckel i Groß angelegte Suchaktionen an der Lahn führten schließlich zu der Leiche des Opfers Rahel M. – und dem vermeintlichen Täter. Foto: Klaus-Dieter Häring Nach wochenlanger Suche auf der Lahn war Mitte Oktober vor einem Jahr die Leiche der 34-jährigen Rahel M. aus Montabaur in einer Limburger Wohnung gefunden worden. Jetzt hat vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Limburg der Prozess gegen einen 36-jährigen Mann aus Limburg begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag im Zustand verminderter Schuldfähigkeit vor. Lesezeit: 3 Minuten

Laut der von Staatsanwalt Thomas Pohling verlesenen Anklageschrift soll der Tatverdächtige an Heiligabend 2022 zunächst in einer Wohnung in Hünfelden gemeinsam mit der Frau Kokain konsumiert haben. Anschließend seien beide mit einem Taxi in die Wohnung des 36-Jährigen in einem Limburger Stadtteil gefahren. Nachdem die Frau bereits zwei Kokainspritzen erhalten ...