„Die Schlampe wird schon sehen, was sie davon hat“ – dieser Satz brachte die Polizei bei ihren Ermittlungen auf die Fährte der 29-jährigen Angeklagten, die sich seit Anfang Mai gemeinsam mit ihrer französischen Lebensgefährtin wegen einer Brandserie vor der 14. Strafkammer am Koblenzer Landgericht verantworten muss. Gesagt haben soll die 29-Jährige ihn gegenüber einer Bekannten, deren Fahrzeug später ebenfalls in Flammen aufging. Diese Bekannte wurde am dritten Prozesstag als Zeugin gehört.