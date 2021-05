Prozess um Brandstifter-Serie im Oberwesterwald: Zündelten die Feuerteufelinnen auch aus Rache?

Sie sind 26 und 29 Jahre alt, eine stammt aus Deutschland, die andere aus Frankreich, und sie waren mehrere Monate lang ein Paar. Seit Anfang Mai muss sich dieses deutsch-französische Pärchen am Landgericht in Koblenz wegen einer Brandstiftungsserie vor der 14. Strafkammer verantworten. Von August bis Mitte November 2020 sollen die beiden Frauen in insgesamt neun Fällen im oberen Kreisgebiet Kraftfahrzeuge in Brand gesetzt haben. Vor Gericht sprach das Deutsch-französisches Brandstifterpärchen nun freimütig über seine Taten.