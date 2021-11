Koblenz/Westerwaldkreis

Prozess um AWO-Betrugsfälle im Westerwald: Verhandlung kurzfristig vertagt

Wegen plötzlicher Erkrankung eines Kammermitglieds musste der zweite Verhandlungstag im AWO-Betrugsprozess, der am Donnerstag am Landgericht in Koblenz stattfinden sollte, kurzfristig abgesagt werden. Dabei müssen sich acht Angeklagte aus dem Westerwaldkreis und dem Kreis Altenkirchen unter anderem für die Veruntreuung von Fördergeldern verantworten.