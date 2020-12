Koblenz/Westerburg

Versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen werden einem 18-jährigen Westerwälder vorgeworfen, der sich seit Mitte April vor einem Koblenzer Jugendschöffengericht verantworten muss. Er soll im Oktober vergangenen Jahres in einem Ort in der VG Hachenburg mit einem Messer auf seine Mutter und seinen Bruder losgegangen sein. Beide wurden durch die Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Wieso die Situation in den frühen Morgenstunden eskalierte, das versucht jetzt das Gericht unter Vorsitz von Richter Martin Schlepphorst zu klären.