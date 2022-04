Einem Quintett – alle gehören zur Volksgruppe der Roma – wird am Landgericht in Bonn banden- und gewerbsmäßiger Betrug in sieben Fällen vorgeworfen. Zwischen April 2018 und März 2020 sollen sie bundesweit vor allem betagte Senioren mit verschiedenen miesen Tricks reingelegt haben. Auch im Westerwaldkreis schlugen sie laut Anklageschrift zu.