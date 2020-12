Montabaur

Eine unerwartete Wendung hat ein Prozess am Schöffengericht Montabaur genommen, der mit einem Freispruch für den Angeklagten endete. Ihm wurde vorgeworfen, in großem Stil mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben: Der heute 51-jährige Westerwälder habe sich von Anfang 2012 bis Februar 2019 regelmäßig in den Niederlanden in Coffeeshops mit Marihuana und Haschisch eingedeckt, diese Ware nach Deutschland geschmuggelt und sie – bis auf den Eigenbedarf – in Wirges an andere verkauft. Außerdem fing die Post im März 2019 ein an ihn adressiertes Päckchen mit netto 11,56 Gramm Haschisch ab und übergab es der Polizei.