Prozess am Landgericht: Drogenhändler bekommt nach U-Haft Bewährung

Zu einer Bewährungsstrafe von anderthalb Jahren ist ein 24-jähriger Mann verurteilt worden, der in drei Fällen mit Betäubungsmitteln im oberen Westerwald gehandelt hat und illegal ein Springmesser besaß. Dies hat die zweite Strafkammer, unter dem Vorsitz von Richter Andreas Groß, am Landgericht Koblenz entschieden. Nachdem am vergangenen Prozesstag bereits der Haftbefehl wegen eines Rückziehers des Kronzeugen aufgehoben wurde und dadurch einige Anklagepunkte eingestellt wurden, musste nur noch über die restlichen vier Anklagepunkte geurteilt werden.