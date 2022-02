An mehreren Orten im Westerwaldkreis haben am Montagabend wieder Menschen gegen die aktuelle Corona-Politik demonstriert. Laut Polizei verliefen die Veranstaltungen ohne besondere Zwischenfälle. Die Teilnehmerzahlen wurden auf circa 100 Personen in Montabaur und etwa 50 Personen in Westerburg geschätzt.