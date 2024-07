Plus Horressen

Projekttag in Horressen kommt an: Schüler erkunden den Wald mit Mountainbikes

i Ein Projekttag der sportlichen Art: Unter Anleitung der Mons Tabor Trail Doctors lernten die Dritt- und Viertklässler der Waldschule Horressen das Fahren auf unebenem Trail und das Überwinden von Hindernissen. Foto: Camilla Härtewig

Mit roten Wangen und blitzenden Augen sausen die Mädchen und Jungen auf ihren Fahrrädern durch den Wald bei Horressen. Dass dieser Projekttag besonderen Spaß macht, sieht man ihnen an. Initiator ist Stefan Gleis, Rektor der Waldschule in Horressen, der selbst gern Rad fährt und vor Kurzem Kontakt aufgenommen hat zum Verein Mons Tabor Trail Doctors. Dessen Mitglieder wollen sich verstärkt in der Jugendarbeit engagieren.