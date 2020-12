Montabaur

Spaten gab es zwar nicht, stattdessen wagte sich Ulrich Richter-Hopprich persönlich an die Baggerschaufel und beförderte einen ersten Schwung Erde für die Baugrube des neuen Verbandsgemeindehauses in Montabaur zur Seite. In seiner Funktion als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Montabaur ist er gleichzeitig Bauherr des Millionenprojekts. „Das ist ein besonderer Moment und ein wichtiges Zeichen, denn damit nimmt die Planung Gestalt an“, freut er sich über den offiziellen Start der Bauarbeiten für das neue Rathaus und betont, dass das Projekt bisher sowohl den Kosten- wie auch den Zeitplan einhalte.