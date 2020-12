Projekt in Meudt: Wohnen in der Mitte kommt voran

Meudt

Mit dem Projekt Wohnen in der Mitte von Meudt geht Meudt neue Wege. Ziel ist, eine barrierefreie und rollstuhlgerechte Wohnanlage zu errichten mit circa zehn Wohneinheiten, in der rund ein Dutzend Senioren ein neues, gemeinsames Zuhause finden können. Bei den einzelnen Wohneinheiten wird es möglich sein, zwei kleine Wohnungen zu einer großen Wohnung zusammenzulegen und bei Bedarf auch wieder zu teilen. Damit wäre gewährleistet, dass die Senioren (auch im hohen Alter) in Meudt wohnen bleiben können, und das in Gemeinschaft, statt in einem möglicherweise viel zu großen Haus allein. Die Gemeinschaft besteht darin, dass jeder allein oder mit Partner in einer eigenen rollstuhlgerechten Wohnung wohnt. Zusätzlich gibt es eine Gemeinschaftswohnung im Erdgeschoss mit Terrasse, in der man sich treffen, gemeinschaftlich essen, Feste feiern oder nur zusammen auf der Terrasse die Sonne genießen kann.