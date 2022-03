„Einfach singen. Einfach bewegen – Einfach glauben“: Dahinter verbergen sich Bewegungslieder für Menschen mit und ohne Behinderung. Dank einer Kooperation der Caritaswerkstätten Westerwald-Rhein-Lahn und ihrem Betrieb in Rotenhain auf der einen und dem Referat Seelsorge für Menschen mit Behinderung im Bistum Limburg auf der anderen Seite ist ein Buch entstanden, das jetzt in der Caritaswerkstatt in Rotenhain an Kooperationspartner, Autoren und „Fotomodelle“ übergeben wurde.