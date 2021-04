In diesen Tagen beginnt der lange geplante Umbau des ehemaligen Kaufhauses Hisgen am Montabaurer Konrad-Adenauer-Platz. Das berichten Investor Dirk Scheerer aus Vallendar und die Sparkasse Westerwald-Sieg in einer gemeinsamen Pressemitteilung. In den kommenden Monaten wird sich das Erscheinungsbild des markanten Bauwerks deutlich verändern. Unter anderem verschwindet dann auch die grüne Außenfassade, die das Stadtbild in Montabaur mehr als ein halbes Jahrhundert geprägt hat.