Programm fürs zweite Halbjahr: Hachenburger Kulturkalender ist so umfangreich wie noch nie

i Sie werben für das neue Kulturprogramm in Hachenburg (von links): Torsten Greis, Angela Kapeller, Beate Macht (alle Kulturzeit), Stadtbürgermeister Stefan Leukel und Kerry Dittmann (FSJlerin Kulturzeit). Foto: Röder-Moldenhauer

Die wilden, schrillen und bunten 1980er-Jahre liegen derzeit im Trend und prägen auch das zweite Halbjahr der Hachenburger Kulturzeit mit, die am Mittwoch ihren neuen Veranstaltungskalender vorgestellt hat. Los geht's bereits an diesem Donnerstag, 11. Juli, wenn die Band „Sky Dynamo“ in der Open-Air-Konzertreihe „Treffpunkt Alter Markt“ sozusagen den großen Auftritt der 80er-Ikone Kim Wilde am Freitagabend musikalisch einläutet.