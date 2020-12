Westerwaldkreis

Mit der vom Land geforderten Abstufung von überzähligen Kreisstraßen, die immer dann ansteht, wenn eine Straße ausgebaut werden soll, ist das Bauprogramm des Westerwaldkreises in einigen Fällen ordentlich ins Stocken geraten. Dennoch will der Kreis auch im kommenden und dem darauffolgenden Jahr Rekordsummen in den Ausbau von Straßen stecken. Aber vor allem im nächsten Jahr, für das die Investitionssumme knapp 7 Millionen Euro beträgt, konzentriert man sich auf freie Strecken, bei denen eine Abstufung zur Gemeindestraße nicht zur Debatte steht. Das hat der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung zur Vorlage für den Haushaltsplan 2021 des Kreises einstimmig beschlossen.