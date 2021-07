Es ist ein Problem, welches die Stadt Selters und der größte Gewerbebetrieb am Ort teilen: Wie Selters bei der Ausweisung neuer Bau- und Gewerbegebiete an seine räumlichen Grenzen stößt, so kann sich auch die Firma Schütz kaum mehr so ausdehnen, wie ihr betriebliches Wachstum dies erfordern würde.