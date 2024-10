Plus Montabaur

Probebohrungen sprudeln: Suche nach Trinkwasser in VG Montabaur von Erfolg gekrönt

i Die Vertreter der Verbandsgemeinde und VG-Werke sowie der beteiligten Firmen ziehen eine positive Bilanz aus den Erkundungsbohrungen nach Trinkwasser. Unter anderem wurden sie am Dielkopf bei Welschneudorf fündig, wo sie die Ergebnisse vorgestellt haben. Foto: Katrin Maue-Klaeser

Auf der Suche nach Grundwasser haben die Verbandsgemeindewerke Montabaur an drei Standorten Erkundungsbohrungen durchgeführt: bei Ruppach-Goldhausen, bei Welschneudorf am Dielkopf und bei Simmern am Moosbach. Bis zu 160 Meter tief wurde gebohrt. Das teilten Werkleiter Andreas Klute und VG-Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich bei einem Ortstermin am Dielkopf mit.