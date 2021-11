Neuhäusel

Privat-Pkw fährt mit Blaulicht: Sondersignal verbotswidrig eingesetzt?

Mit Blaulicht ist ein weißer Ford Fiesta am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr auf der Umgehungsstraße B 49 in Höhe von Neuhäusel in Richtung Montabaur unterwegs gewesen. Der Fahrer des Wagens nötigte mehrere Pkw mit Lichthupe dazu, auf die rechte Abbiegespur nach Neuhäusel auszuweichen. Dabei war der Ford laut erster Zeugenaussagen mit hoher Geschwindigkeit unterwegs.