Kaden

Thomas und Oxana Born würden in ihrem Garten in Kaden gerne einen Brunnen bohren. Doch das, so müssen sie feststellen, ist keinesfalls so einfach, wie sie sich das vorgestellt hatten. Grundsätzlich ist ein Brunnenbau erlaubt, doch die Hürden der Behörden in Rheinland-Pfalz sind hoch.