Private Krise: Justizvollzugsbeamter nahm aus Liebeskummer Amphetamine

Zu einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten ist ein 35-jähriger Beamter verurteilt worden, nachdem dieser in vier Fällen unerlaubt im Besitz von nicht geringen Mengen von Amphetaminen in einem minderschweren Fall war. Dies hat das Schöffengericht unter Vorsitz von Ingo Buss entschieden. Dabei hatte der Angeklagte aus dem Unterwesterwald Glück in Unglück: Hätte er eine Bewährungsstrafe von mindestens einem Jahr bekommen, hätte er seinen Beamtenstatus als Justizvollzugsbeamter im Rahmen eines Disziplinarverfahrens verlieren können.