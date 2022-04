286 Menschen, vier Hunde und zwei Katzen hat die private Initiative Fluchtpate seit Kriegsbeginn aus der Ukraine geholt, ihnen eine Flucht aus dem Kriegsgebiet in die Sicherheit in Deutschland ermöglicht. „Unser nächstes Ziel liegt bei 300 und ist in greifbarer Nähe“, sagt Martin Brakonier. Der 40-jährige Westerwälder ist Gründer, Organisator und Ansprechpartner der Initiative, die Menschenleben rettet. „Wir tun das, was nötig ist“, sagt er.