Staudt

Mit einer ungewöhnlichen und deutschlandweit vermutlich einzigartigen Geschäftsidee versucht der Staudter Unternehmer Sascha Hulawe einen Weg aus der durch Corona bedingten Existenzkrise seiner Firma „Die Cocktailprofis“. Zum Start in den Mai öffnet der Unternehmer zunächst für zwei Tage einen Drive-in für Cocktails am Firmensitz in Staudt, Am Malmenseifen.