Die Freiwillige Feuerwehr in Oberrod hat sich in diesem Herbst neu aufgestellt. In der Jahreshauptversammlung wählte man mit Steven Klawitter einen neuen Vorsitzenden des Fördervereins, der Thomas Wüst ersetzt. Aber auch die beiden Wehrführer Stefan Müller und Claudio Weismüller (Stellvertreter) stellten ihre Ämter zur Verfügung. Soweit noch ziemlich normal – die Wahl von Lisanne Wüst zur neuen Wehrführerin stellte allerdings dann doch ein Novum dar.