Premiere im Stöffel-Park: Brassutopia-Festival entführt in die Welt der Blasmusik

Der Westerwald wird am 14. und 15. September zum Zentrum der Blasmusik, wenn das Brassutopia-Festival im Stöffel-Park in Enspel seine Premiere feiert. 14 Bands auf zwei Bühnen laden zum Tanzen, Lachen und Feiern ein. Besucher können das volle Festival-Flair genießen und haben die Möglichkeit, vor Ort zu campen – sei es mit Zelt, Wohnmobil oder Wohnwagen.

Das Besondere an Brassutopia ist die Vielfalt der Blasmusik. Neben klassischer Blasmusik in ihrer reinsten Form werden verschiedene Musikrichtungen wie Rock, Pop und House-Beats durch traditionelle Blasinstrumente neu interpretiert. Brassutopia steht für Abwechslung, Vielfalt und besondere Erlebnisse. Ein breiteres Spektrum an Brassmusik hat es im Westerwald noch nie gegeben, und das Festival bietet für jeden etwas – egal, ob jung oder alt. Darüber hinaus werden auch lokale Bands und Vereine wie die Burgkapelle Hartenfels, der Musikverein Luckenbach und die Natural Born Grillaz für eine besondere Atmosphäre sorgen, wie die Veranstalter schreiben.

Spielt beim Festival im Stöffel-Park mit Spaß und Hingabe auf: die Formation Druckluft Foto: Henning Becker

Das Festival öffnet am Samstag, 14. September, seine Tore von 11 bis 23 Uhr. Den Auftakt gestaltet die Power-Performance der Westerwälder Band Natural Born GrillaZ. Im Laufe des Tages werden weitere Acts die Bühnen zum Beben bringen: Brassers, Brassgazz, Brasslufthamma, Druckluft, Kellerkommando, Men in Blech, Polka Satt und Voixxbradler.

Auf dem musikalischen Vormarsch: die Männer von Voixxbradler Foto: Marc Hiedl

Am Sonntag, 15. September, geht es um 8 Uhr mit einem Frühschoppen los. Bis 17.30 Uhr sorgen die Burgkapelle Hartenfels, Egerländer6, Knallblech, der Musikverein Luckenbach und Southbrass für Stimmung. red