Sessenhausen

Autokinos gab es schon vor der Corona-Pandemie, Autokonzerte wurden in den vergangenen Wochen ausprobiert, aber eine Autokirmes? Das gab es zumindest im Westerwald noch nie. Am vergangenen Wochenende feierten zahlreiche Besucher in Sessenhausen diese Premiere. Für den Sessenhäuser Vereinsring war es eine organisatorische Herausforderung, aber auch ein voller Erfolg.