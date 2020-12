Westerwaldkreis

Zu trocken, zu heiß waren die vergangenen beiden Sommer für den Wald. Die Folge: Der Borkenkäfer sorgte für einen Kahlschlag in den Fichtenwäldern. Die Preise fielen ins Bodenlose. So ist der Durchschnittserlös beim Fichtenholz von 66 auf 33 Euro pro Festmeter gefallen. Gleichzeitig sind die Kosten laut Holzvermarktungsgesellschaft Westerwald-Rhein-Taunus für die Holzernte gestiegen. Das heißt in noch nicht mal einem Jahr liegt der Schaden bei mindestens 27 Millionen Euro, erklärt Martin Gräf, Geschäftsführer der Holzvermarktungsgesellschaft. Zu Beginn der Corona-Krise sah es sogar so aus, als würde das Holz absehbar gar nicht mehr vermarktet werden. Die WZ sprach mit dem Geschäftsführer über die Lage.