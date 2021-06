Prachtgewänder: Wie sich Kirchenmode gewandelt hat

Zu einer besonderen Ausstellung unter dem Motto „Kirche & Mode“ lädt die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) der Pfarrei Liebfrauen Westerburg in Kooperation mit der KEB Montabaur und dem Diözesanmuseum ein: In der katholischen Kirche St. Margaretha in Herschbach/Oww. werden vom 20. Juni bis 18. Juli „Liturgische Textilien aus der Region. Gewänder und andere liturgische Textilien vom Barock bis zur Neuzeit“ gezeigt. Aufgrund des eingeschränkten Platzangebotes werden einige Paramente nur bis zum 2. Juli zu sehen sein, da sie durch andere Gewänder ab diesem Tag ersetzt werden.