Pottumer wollen Ortsgeschichte in ein Buch packen – Bevölkerung um Mithilfe gebeten

Die Geschichte des Dorfes von den Anfängen bis in die Gegenwart erforschen und dann in Buchform herausgeben, das will ein Arbeitskreis in Pottum. Gesucht werden alte Fotoaufnahmen, Festschriften zu Vereinsjubiläen, Presseberichte oder heimatgeschichtliche Literatur.

Foto: Archiv Röder-Moldenhauer