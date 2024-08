Plus Pottum

Pottumer laden zur Zeltkirmes ein: Vier Tage volles Programm

Von Ulrike Preis

i Die Vorstandmitglieder der Kirmesgesellschaft Pottum freuen sich auf ein feucht-fröhliches Kirmeswochenende mit vielen Gästen im Festzelt. Foto: Lisa Groth/Kirmesgesellschaft Pottum/Kirmesgesellschaft Pottum

Am letzten Wochenende im August wird in Pottum die traditionelle Kirmes gefeiert. Dazu lädt die Kirmesgesellschaft Pottum ins Festzelt an den Wiesensee ein. Die Besucher erwartet an den vier Tagen ein unterhaltsames Programm samt Verpflegung, das für alle Generationen etwas zu bieten hat. Für Spaß und Kurzweil sorgen zudem Schausteller, die mit Fahrgeschäften und Buden die Kirmes bereichern.